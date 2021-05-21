Москва, , 10:10 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года в Москве поставили на кадастровый учёт 27 домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

В управлении отметили, что данный показатель сопоставим с результатами всего 2020 года. Последней принятой на учёт новостройкой стал дом на Флотской улице.

Новое здание расположено по адресу: Флотская улица, дом 68. Общая площадь составляет 13,9 тыс. квадратных метров. Объект рассчитан на 161 квартиру.

«Новостройка на Флотской улице стала 27 домом, поставленным на кадастровый учет московским Росреестром с начала года. Тем самым количество домов, оформленных в рамках программы реновации с января по апрель сравнялось с общим показателем всего прошлого года», — сказал глава управления Игорь Майданов.