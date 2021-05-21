Москва, 21 мая 2021, 10:10 — REGNUM 20 мая в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» состоялась церемония открытия кинофестиваля «Висла», посвященного польским фильмам. Об этом сообщает Polskie Radio.
Работы польских режиссеров будут показаны в четырех московских кинотеатрах. Зрители в российской столице смогут посмотреть десятки картин в шести тематических группах.
В рамках конкурсной части фестиваля будут показаны новейшие польские кинофильмы, в том числе «Икар. Легенда Метека Коша» Мацея Пепшицы и «Как можно дальше отсюда» Петра Домалевского.
Фестиваль «Висла» продлится до 30 мая.