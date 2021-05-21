Москва, 21 мая, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Представить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны 1941−1945 годов для обеспечения координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций», — поручил Путин.

Предложения будут подготовлены правительством совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» при участии Ассоциации «Российское историческое общество», Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Срок подготовки предложений — до 1 октября 2021 года.