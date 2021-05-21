Березники, Пермский край, , 10:09 — REGNUM В Березниках Пермского края раненая учительница находится в хирургическом корпусе больницы. В ближайшее время медики начнут операционную обработку раны, сообщила министра здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

Принято решение о транспортировке пострадавшего педагога в краевую клинику, расположенную в Перми. Для этого задействуют службу санавиации. В ближайшее время из Перми в Березники на вертолете прибудет главный хирург региона, а из Соликамска доставят главного реаниматолога края для оказания помощи.

Напомним, в школе Березниках утром 21 мая ученик напал с ножом на педагога. Женщина получила ранение в области шеи.

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