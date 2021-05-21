Ялта, Крым, 21 мая, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Солнечную или так называемую Царскую тропу, заложенную по указу Николая II, намерены восстановить в Ялте. Об этом в соцсетях сообщила мэр Янина Павленко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ливадийский дворец. Ливадия, Крым

«Солнечная тропа! Процесс пошел! Почти четыре миллиона рублей выделено департаменту архитектуры и градостроительства на разработку проекта планировки территории (ППТ) и проекта межевания. Заявка размещена на портале госзакупок, до 26 мая должен быть определен разработчик, а к 1 ноября — работы по межеванию и ППТ должны быть завершены, границы тропы будут установлены и закреплены. Все детали обязательно обсудим на публичных слушаниях», — написала Павленко.

Она уточнила, что разработку проекта благоустройства или реконструкции городские власти смогут начать только после полного оформления тропы.

«Получили массу жалоб на состояние нашей уникальной тропы, заложенной по указу Николая II (ее еще называют Царской). Благодарю жителей за неравнодушие к нашей истории. Однако, пока нет ППТ, подойти комплексно к решению всех проблемных вопросов было невозможно! Дорожная карта определена, движемся», — написала мэр Ялты.

Солнечная тропа, также называемая Царской, общей протяженностью 6 километров 711 метров, соединяет посёлки Гаспра и Ливадия и является популярным туристским маршрутом.