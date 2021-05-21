Москва, , 10:15 — REGNUM Технологический прогресс вместе с преимуществами несет в себе и серьезные угрозы. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам пресс-секретаря российского лидера, помимо «фейк-ньюз» технологических прогресс несет еще более страшную угрозу в виде «дипфейка». Под этим термином подразумевается изменение аудио или видео записи с целью манипуляции общественным сознанием.

«Компьютер может мои слова записать голосом любого другого человека. То есть мы с вами в скором времени сможем смотреть на лекции, смотря, как их ведет Эйнштейн. Но если эти технологии окажутся в руках плохих ребят, вы представляете сколько ужасных вещей они смогут наделать в каждой отдельно взятой стране? И потребуются усилия, чтобы создать программы, которые смогут отличать реальность от нереальности, приложения, которые смогут отличать синтезированный голос от несинтезированного», — сказал Песков.

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