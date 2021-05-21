Ташкент, , 10:06 — REGNUM Работники компании хлопчатобумажного производства в Узбекистане устроили велопробег по международной трассе в знак протеста против низких заработных плат, сообщает 21 мая издание «Газета.uz».

Около 50 работников сингапурской компании Indorama устроили велопробег на трассе М-39 в Сырдарьинской области Узбекистана. Один из участников акции заявил, что протестующие занимаются поливом и не согласны с заработной платой в размере 1,5 млн сумов ($142).

Участники акции сообщили, что своими действиями пытаются привлечь внимание должностных лиц. В администрации Сардарьинской области сообщили, что не планируют вмешиваться в отношения между иностранной компанией и работниками.

Вместе с тем при содействии хокимията (администрации) области создана рабочая группа для диалога работников с руководством компании.