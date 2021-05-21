Москва, , 10:04 — REGNUM Большинство граждан (65%) положительно оценивают позиции России на мировой арене. Скептически относятся к такой оценке 26%, приводит данные ВЦИОМ.

Почти половина опрошенных (43%) считает, что за последний год влияние России на международной арене усилилось. Ослабление влияния РФ в мире увидели 24%. По мнению ещё 24%, влияние не изменилось.

Участники опроса заявили, что основа влияния России на международной арене — это военная мощь (69%), личный авторитет Владимира. Путина (49%), успехи в спорте (36%), достижения науки (32%) и культурное наследие (28%).

Телефонный опрос проеден 13 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению 42% граждан, Россия является одной из великих держав в мире.

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