Афины , , 10:09 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и заместитель министра иностранных дел страны Милтиадис Варвициотис приветствовали решение Европейского союза создать «паспорта вакцинации» от COVID-19. Об этом они пишут в соцсети Twitter 20 мая.

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Поздно вечером 20 мая стало известно, что Европейский совет, Европарламент и Европейская комиссия достигли «неформального соглашения» по поводу создания сертификатов о вакцинации, которые, как ожидается, должны облегчить путешествия внутри блока.

Комментируя это решение, Мицотакис отметил: «Сегодняшнее предварительное соглашение ЕС о цифровом сертификате COVID-19 является чрезвычайно позитивным событием. Греция с самого начала решительно выступала за это, поскольку это облегчит свободу передвижения внутри ЕС и внесет вклад в усилия по восстановлению экономики».

Варвициотис в свою очередь добавил, что соглашение о «зеленом цифровом сертификате» открывает путь для безопасного путешествия в пределах ЕС этим летом.

Ранее практически все страны ЕС подтвердили важность единого цифрового документа о вакцинации в условиях введения национальными правительствами ограничений на перемещения внутри государств и за их пределами.