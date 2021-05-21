Красноярск, , 10:03 — REGNUM На утро 21 мая в Красноярском крае зарегистрировано три лесных пожара на общей площади 355 га — в Абанском, Енисейском и Эвенкийском районах. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, угрозы для населённых пунктов нет. Одно возгорание локализовано.

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За прошедшие сутки в регионе потушили 16 лесных пожаров на общей площади 432 га в восьми районах. В тушении принимали участие 335 человек, было задействовано 54 единицы техники, 11 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае особый противопожарный режим действует во всех районах, за исключением Крайнего Севера.

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