Курильск, Сахалинская область, , 10:07 — REGNUM На острове Итурупе (входит в состав Курильской гряды) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня (в пятницу в 16:01 (08:01 мск)) зарегистрировано землетрясение в 84 километрах юго-восточнее города Курильска. Магнитуда 4,9, глубина 59 километров», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что подземные толчки ощутили жители сёл Горячие Ключи и Рейдово. При этом пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, тревога цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Соломоновых островов.