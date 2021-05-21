Нью-Йорк, США, , 10:02 — REGNUM Международный механизм в виде миротворческих сил следует создать для защиты палестинцев. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

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По словам турецкого министра, настало время принять меры, чтобы остановить израильские атаки на территорию Палестины. Для обеспечения палестинцев гуманитарной помощью нужно убрать с дороги преграды. Молчание в такой ситуации будет означать соучастие в преступлении.

«Мы должны работать над тем, чтобы создать механизм международной силы защиты палестинского населения», — сказал Чавушоглу.

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