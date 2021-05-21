Тирасполь, , 10:01 — REGNUM В ходе 561 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 935 человек. Из них победили инфекцию 46 963 человека. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 63 человека.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1177 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 550 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 71 случай заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 49 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье с 17 по 19 мая, согласно официальным данным, среднесуточное число случаев заражения коронавирусом составило 54. Загруженность ковидных центров в республике составляет 31%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венгрии анонсировали отмену ношения защитных масок в общественных местах