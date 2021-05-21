Магадан, , 10:10 — REGNUM В Магадане объявлен конкурс на строительство дома-интерната для инвалидов и престарелых за 1,5 млрд рублей — старому зданию уже более 50 лет.

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Открытый конкурс на строительство дома-интерната на 190 мест объявила Дирекция единого заказчика минстроя Колымы, пишет «Магаданская правда».

Максимальная (начальная) цена контракта — 1 498 187 100,00 рублей. Подрядчик доложен разработать проектную и рабочую документацию, провести инженерные изыскания, получить положительное заключение госэкспертизы, выполнить строительно-монтажные работы.

Срок сдачи готового дома-интерната — 1 октября 2025 года.

Всего будет 190 мест, из них — 24 для лежачих пациентов, 16 для «колясочников», и 150 для свободно передвигающихся.

В корпусах будут комнаты для занятий по интересам, зал лечебной физкультуры, спортивный с тренажерами, теннисом, процедурные кабинеты, читальный зал, парикмахерская с местом для педикюра,

Прилегающая площадка должна быть в числе прочего обустроена полем для футбола, тренажерами, велодорожками и местом для игры в городки.

Как сообщало ИА REGNUM, социальные учреждения, в которых в общей сложности проживают более двух тысяч пожилых людей, капитально отремонтируют в Тверской области в 2021 году.