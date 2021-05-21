21 мая 2021 | Время чтения 9 мин

Совет Федерации: еще один позор, или С кем не бывает? И почему?

Андрей Маленький, , 13:09 — REGNUM Ни над кем из губернаторов так не посмеивались, как над Олегом Королёвым в бытность его главой Липецкой области. Сегодня он числится сенатором Российской Федерации. Можно было бы о нём забыть, как и о большинстве бывших и перешедших в тень. Хотя Королёв — довольно колоритная фигура. В отношении его персоны всегда возникал когнитивный диссонанс из-за двух противоречий: степень доктора экономических наук, полученная через два года после защиты кандидатской диссертации, и ни с чем не сопоставимый апломб и несуразность, которая часто сопровождала устные речи Королёва. Желание походить на Черномырдина всегда выходило боком.

Олег Королев Иван Шилов © ИА REGNUM

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает — это не про речи Королёва. На сессии Липецкого областного Совета он изрёк:

«Господа, вдумайтесь в то, что вы сейчас говорите, особенно те, кто против пенсионной реформы. Я переведу на русский язык. Сегодня, подчёркиваю сразу фундаментальную вещь, возраст пенсионный для грамотного анализа никогда не является главным. Пенсионный — это лишь всего лишь следующая функция из главного аргумента. Если мы претендуем на развитую экономику, но по пенсионному обеспечению мы-то находимся в рамках не лидером».

Сразу вспоминается образ генерала из фильма «День выборов»: «Товарищи, российский и сирийский народы, как говорится, всегда были глубоко пересечены. И поэтому мне недаром что вручили эту грамоту, потому что я не понаслышке достоин этой награды. И как сказал наш президент Путин: «Никто не забыт, и ничто не забыто»! И поэтому наши отношения с другими народами налаживаются и будут налаживаться. Отставить! Ложить неправильно, правильно класть! Накладываются и будут накладываться, именно в этом свете мы будем действовать с вами, о чём я и долаживаю присутствующим здесь товарищам. И главное, что я не сказал, а сказать надо. Обязательно. Скоро выборы! Голосовать можно за кого угодно. Но зачем за кого угодно, когда у нас есть свой, можно сказать, потомственно военный внучатый племянник заживо репрессированного маршала Блюхера и Тухачевского. Короче, если хоть в одном бюллетне будет проголосовано за кого-нибудь другого, я вам устрою такой Deep Purple по самые не хочу. И позвольте мне от лица командования округом вручить макет противолодочной мины. Вот точно такой же мины, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер Gunter Netzer».

«Я 17 лет собираю круглые столы в Совете Федерации. И когда мы собирались, мы за последние 17 лет никогда ничего не решили только потому, что говорили вообще обо всем, а была осуществлена попытка всенародной всемирной порки и почти уничтожения могучего русского духа, от которого Русью пахнет не только мне, рядом сидящему, но и вам» — это тоже Королёв, вызвавший гомерический смех и у членов президиума, и у зала, но это не отрезвило автора.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Еще Королёв любит твиттер-творчество, постоянно вызывая дизлайки читателей. Их, читателей, и так с гулькин нос, меньше десятка, включая и подхалимов, но его твитт-писательство неостановимо. Королёв завёл аккаунт в Twitter в декабре 2012 года, написал более тысячи постов. В них он постоянно благодарил людей, хотя и с оговорками. Королев напутствовал (демонстрируя неграмотность форм речи, что и пришлось корректировать для данной статьи — А.М.): «С Новым Годом, земляки! Больным — здоровья. Заключенным — свободы. Обездоленным — удачи. Одиноким — счастья. Всем остальным (кого не коснулось вышеперечисленное) — сохранения и приумножения достигнутого…».

Врачевал:

«Тем, кому тяжело очень и беда не одна, удавалось помочь (при неэффективности всего) только йогой… попробуйте… если очень плохо… 100%!».

«Всем, всем, всем: хотите жить долго — добавляйте весеннюю крапиву в любые блюда (салаты, первые, вторые). Плюс минимум 10 лет жизни».

«Давно заметил — выливаемая на людей чернь усиливается в дни лунной неустойчивости — время драйва психбольных. Жалко больных…».

«Ученые выяснили, что одна улыбка по силе положительного влияния на мозг заменяет 2000 плиток шоколада!!! Улыбайтесь…».

Учил, но по-разному:

«Комсомольцы! С праздником Вас! Кто-то забыл, кто-то не знает, а у Вас он в сердце. Не стареть, не болеть, комсомольничать…».

«Молодежь! Ваши публик о себе в Интернет потом станут препятствием для успешной карьеры! Одумайтесь!».

Повествовал:

«Образ будущего — образ Восстановленного Великого Прошлого (без поруганного большевиками и либералами)».

«Сегодня День Рождения Советского Союза… Многое изменилось… Многое забыто… Многое утеряно… Но самое важное осталось — люди, благодаря которым Россия «С таким Лидером нации нас в 90-й год… СССР бы сохранился…».

«Сегодня — День рождения Сталина… Тихо… но помнят ВСЕ».

Через год: «Сегодня — День рождения Сталина… Равнодушных нет — или лютые ненавистники, или фанатичные сторонники… и уже столько лет… и ни о ком больше ничего подобного… почему?».

Назидал:

«Мужики! 23-го нас будут поздравлять! А каждый ли из нас этого заслуживает? А? Так что давайте подумаем об этом… подтянемся… бросим кое-что… животы уберем… Да и просто вспомним о своем главном долге — не самца, а ЗАЩИТНИКА!!!».

Олег Королев Duma.gov.ru

Успокаивал:

«Девчата! С Женским Днем Вас! Прощайте мужчин… Они — неисправимы. Что толку злиться? Включайте магнит — Улыбку — притяжение, излучайте Счастье! Тогда и гармония придет! Иначе никак… Любите и будете любимыми!».

«Дорогие женщины! Спасибо за женский день, когда мужчины понимают, какие они сыновья, мужья, отцы… Крепитесь… прощайте, но надейтесь… Любите и будьте любимыми!».

«Девчата, ЖИЗНЬ не для того, чтобы ждать, когда стихнет ливень, а для того, чтобы научиться танцевать под дождем!».

Проповедовал:

«Жизнь пишется сразу на чистовик… Без дублей. Сделайте своей главной ценностью ДОБРО и СОЗИДАНИЕ. Храните в сердце тепло. Дарите его родным, любимым, всему миру! Будьте как пчелы, которых тянет к цветкам, а не как мухи…».

Откровенничал:

«Я вырвался к власти, чтобы спасать такие территории из говна, из которых вышел сам».

Считал себя историей:

«Уходя с поста главы, благодарю за совместную работу и поддержку всех, с кем творили нашу часть Истории области (26 лет)! Спасибо! Недругам — тоже! Ваши укусы помогают мне сохранять боевую форму…».

Постоянно выставлял себя победителем. И даже очевидную для всех и неприглядную ситуацию, случившуюся на днях, преподнес как не оконченную, написав: «В связи с нездоровым ажиотажем вокруг вчерашней ситуации, когда мне стало плохо за рулем из-за гипертонического кризиса, принял решение временно приостановить членство в «Единой России» до прояснения истины».

Напомним, что по соцсетям разошлось видео странного ралли черного лексуса на спущенных колесах по Липецку. При этом автомобиль заезжает на разделительную полосу. Сообщается, что во время поездки Олег Королев якобы сбил несколько дорожных знаков и пару раз чуть не устроил ДТП. По данным telegram-каналов, ему предложили пройти медосвидетельствование, однако господин Королев отказался и уснул в машине. В разговоре с журналистами он опроверг эту информацию. Сенатор сообщил, что ему стало плохо за рулём из-за мерцательной аритмии, поэтому он сам обратился к сотрудникам ГАИ, чтобы его отвезли домой.

15 комментариев было размещено под твитт-постом Королева, но ни одного сочувственного. «Всем всё и так ясно, Олег Петрович… Не нужно показательно плевать на закон и держать жителей области за идиотов. Признайтесь, покайтесь и отправляйтесь на пенсию с Богом. Читайте лекции по муниципальному управлению студентам и никогда больше не садитесь за руль! Даже трезвым». Это — самое корректное.

Сенатор Олег Королев сбил дорожный знак Цитата из видео из YouTube

Зато больше сотни комментариев собрала публикация в липецком сетевом издании GOROD48.ru, которая рассказала о еще двух «гуляющих» версиях.

По первой версии, Королев предстает героической личностью, которая кому-то настолько оказалась неудобной, что возник план чуть ли не физического его устранения. Поиск мотивов или косвенных доказательств этого пока ничего не дал ни с точки зрения какой-либо политической активности сенатора, которая могла привести к появлению у него смертельных политических врагов, ни с точки зрения какой-то серьёзной законодательной инициативы, которая затрагивает большие интересы. Он публично выступил в Совете Федерации с развернутыми дифирамбами в адрес В. Матвиенко и с короткими репликами побольше показывать по телевидению сюжетов про «битву за урожай» и в защиту развития кооперации. Поэтому эта версия быстро развеялась.

Вторая конспирологическая версия — спровоцировать публичный скандал как повод для лишения членства в Совете Федерации. Обе версии автор публикации выводит из заявления И. Артамонова, в котором глава администрации области сообщил о подготовке обращения в Совет Федерации относительно событий 13 мая с Олегом Королевым.

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области «Как высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не могу не высказать своего отношения к инциденту с сенатором от Липецкой области Олегом Королёвым. Правила дорожного движения, как и законы, едины для всех жителей Российской Федерации. Их соблюдение — обязанность каждого гражданина, вне зависимости от занимаемой должности. Материалы полиции о фактах нарушений правил сенатором Королёвым направлены в прокуратуру области. По имеющейся у меня информации, в известность поставлена и Генпрокуратура России. Все обстоятельства инцидента будут установлены. На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королёва к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации».

На этом история Королёва для нас и наших читателей должна была бы окончиться, как в свое время громким падением оборвалась история взлета спикера Государственной думы Рыбкина в процессе президентской выборной кампании. Но вот деятельность Совета Федерации, которая позволяет сенаторам вести и чувствовать себя вольготно вне зоны пристального внимания беспристрастных средств массовой информации, стоило бы поисследовать отдельно. Вернемся.