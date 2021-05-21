Соледар, ДНР, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 21 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Так, на горловском, донецком и мариупольском направлении боевики ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм, 15 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Озеряновка, Красный Партизан, Спартак, Октябрь, Новоласпа», — сказано в сообщении.

В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка: повреждена кровля дома на улице Метеоритной, перебила линия электропередачи, из-за чего без света остались 35 абонентов, живущих на четырёх улицах. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

В представительстве отметили, что попытки прекратить обстрелы при помощи координационного механизма не привели к успеху — украинская сторона заявила, что соблюдает режим прекращения огня.

Ранее в СЦКК сообщили о гибели одного военнослужащего Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ.

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