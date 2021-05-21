Сеул, , 10:22 — REGNUM Южнокорейская поп-группа BTS выпустила новую песню под названием Butter («Масло»). Композиция доступна для прослушивания на цифровых платформах с 21 мая.

Одновременно с выходом трека на YouTube-канале HYBE LABELS был опубликован клип, который за несколько часов посмотрели более 29 млн раз. Участники бойз-бэнда BTS в ролике изобразили своими телами слово ARMY (так себя называют фанаты группы) на строчку из песни: «Got ARMY right behind us» («За нами АРМИ»).

«Арми, каково жить, зная что ваши кумиры говорят про вас в своих песнях и встают в позы, чтобы получилось слово «арми»? Я вот плачу», — растрогался пользователь с ником «Смерть твоя».

«Got ARMY right behind us» — я буквально заплакала, мурашки по коже, в этот момент я переволновалась», — прокомментировала Bishakha Kumari Jha.

«Когда РМ сказал «Got ARMY right behind us», у меня сразу пробежали мурашки по коже! Моё сердце растаяло, как масло», — поделился пользователь Handi Maulana.

Ранее BTS выпустили 23-секундный тизер клипа Butter. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

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