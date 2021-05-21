Чебоксары, , 09:56 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев после критики чиновников из-за отстранённости от работы по вакцинации от COVID-19, после чего «работа активизировалась», вынужден был сделать ещё одно предупреждение: за принудительную вакцинацию будут наказывать. Как именно, не уточнялось. Об этом руководитель республики заявил сегодня, 21 мая, на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе заседания участники несколько раз возвращалась к вопросам вакцинации от COVID-19. Глава региона констатировал, что после планёрки 17 мая, когда он раскритиковал глав администраций и должностных лиц за бездействие при организации вакцинации, процесс активизировался. Но есть нюансы.

«Мы с вами работаем на предмет того, чтобы, прежде всего, обеспечить комфортную логистику доставки вакцины до человека. Мы с вами речь не ведём о том, чтобы кого-то принудить или обязать сделать вакцину против его воли. Боже упаси! Этого категорически делать нельзя и предупреждаю всех. Вот этим точно заниматься нельзя! И если кто-то будет заниматься, то будем наказывать. Это нарушение и морали, и этики и, конечно же, законных прав каждого гражданина», — предупредил Олег Николаев.

По данным минздрава, в Чувашии первую прививку от COVID-19 сделали более 97,8 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию почти 72,5 тыс. жителей (12,5% от плана). К осени 2021 года вакцинацией планируется охватить 570 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая на планёрке в правительстве глава республики Олег Николаев со ссылкой на поступающие к нему материалам и доклады минздрава сделал вывод о том, что пока «система здравоохранения напрягается», «главы администраций и должностные лица вместо того, чтобы организовать процесс и обеспечить доступность вакцины, просто-напросто бездействуют».

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