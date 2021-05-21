Казань, , 09:59 — REGNUM В Татарии сотрудники полиции установили местонахождение ювелирных изделий, похищенных во время Чемпионата мира по футболу, матчи которого проходили в Казани. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На территории Казанской ярмарки в июле 2018 года во время погрузки драгоценностей, принадлежащих российской ювелирной компании, был похищен чемодан с ювелирными украшениями и бриллиантами на общую сумму более 160 млн рублей. Пропажу обнаружили в аэропорту. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, изучения записей видеокамер и изъятия биологических следов с места происшествия была установлена личность предполагаемого преступника. Им оказался житель Колумбии. Именно он, по версии следствия, участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчину объявили в международный розыск. Кроме этого, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемого задержали в сентябре 2019 года в Аргентине, в марте 2021 года его экстрадировали в Россию, а в апреле — из Москвы в Татарию.

Мужчина сообщил, что закопал ценности в лесополосе одного из районов Казани, точное место тайника при этом не указал. Поиск осложняла большая территория местности. По итогу удалось обнаружить и изъять четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время их передадут законному владельцу, резюмировала Ирина Волк.

ИА REGNUM напоминает, гражданин Республики Колумбия Эдгар Алехандро Валеро Валеро был экстрадирован в Россию из Аргентины. Компетентные органы Аргентинской Республики приняли решение о выдаче по требованию Генеральной прокуратуры. Обвиняемый в краже ювелирных изделий доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

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