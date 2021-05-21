Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил 20 мая, что он проведет ряд митингов в четырех ключевых штатах США, сообщает New York Post.

«Относительно скоро мы проведем один [митинг] во Флориде, мы собираемся организовать один в Огайо, мы думаем сделать один в Джорджии, и еще один — в Северной Каролине», — подчеркнул американский президент.

«Мы объявим о них очень скоро — в течение следующих недель или двух, и я думаю, что мы, вероятно, начнем во Флориде и Огайо, и очень скоро мы объявим митинги», — добавил бывший глава Белого дома.

По информации источника, близкого к Трампу, на прошлой неделе стало известно, что 45-й президент США проведет как минимум два митинга в июне, а третье мероприятие, вероятно, состоится в период праздников 4 июля.