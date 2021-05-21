Москва, , 09:59 — REGNUM В современном мире дезинформация — «фейк-ньюз» служит оружием против России. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Фейк-ньюз — это оружие. Очень неправильная и очень опасная штука», — сказал Песков.

По его словам, «фейк-ньюз» как оружие применяется против нашей страны. Однако Россия с этим борется и последовать её примеру может любой человек. Главным инструментом противостояния лжи являются знания и профессионализм, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Правда и ложь идут рука об руку. Так было всегда. И очень важно не превращать попытки отличить правду от лжи. Очень важно не дать лжи завладеть своим умом. Противопоставить этому можно только знания и профессионализм», — отметил Песков.

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