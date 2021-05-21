Москва, , 09:53 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Регионам рекомендовано еженедельно анализировать эпидемиологическую ситуацию в рамках муниципалитетов. Решение о введение ограничительных мероприятий необходимо принимать на основе анализа, отметили в министерстве.

Министр добавил, что профилактические осмотры, ранее приостановленные из-за пандемии, возобновлены в 83 регионах России. Глава ведомства отметил необходимость вакцинации лиц, направляемых на санаторно-курортное лечение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы неохотно участвуют в прививочной кампании против коронавируса.

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