Москва, , 09:56 — REGNUM По итогам апреля 2021 года в России больше всего было продано машин С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс»). Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Всего за отчетный период на российском вторичном авторынке было перепродано 139 096 машин С-сегмента. Таким образом, за год перепродажи машин этого сегмента в РФ выросли на 126%.

На втором месте по продажам на вторичном рынке оказались машины сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Здесь был зафиксирован прирост продаж на 125%, до 128 787 единиц.

Тройку лидеров замыкают легковушки В-сегмента (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) с результатом 109 323 перепроданные машины (+131,6%).

Далее по списку идут подержанные автомобили: D-сегмента (32 946 ед.; +117%), сегмента В+ (31 709 ед.; +142%), Е-сегмента (25 035 ед.; +118%), минивэны (16 543 ед.; +174%), А-сегмента (8377 ед.; +139%) и класса «люкс» (5637 ед.; +154%).

В общей сложности в прошлом месяце в стране были перепроданы 497 672 единицы легковых автомобилей. Это на 127% больше, чем год назад.

Напомним, в марте 2021 года на вторичном рынке РФ автолюбители приобрели 424 784 подержанные машины — на 11,7% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

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