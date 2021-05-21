21 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Адыгее за сутки 19 мая был зафиксирован резкий рост числа случаев летального исхода от COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, скончались сразу 12 пациентов. Республиканский минздрав назвал такие высокие цифры технической ошибкой.

Ольга Карпова, , 10:32 — REGNUM Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил 20 мая данные о том, что в Адыгее за сутки зафиксировано сразу 12 смертей от COVID-19. Таких высоких показателей смертности в регионе не было за все время пандемии. Жители маленькой республики забеспокоились, недоумевая, в чем причина такой ситуации при, казалось бы, улучшающейся обстановке и спаде распространения опасной инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В соцсетях новость комментировали с тревогой и недоумением, задавая вопрос чиновникам от медицины: «Что происходит?»

Вечером того же дня министерство здравоохранения Адыгеи выступило с официальным опровержением данных смертельной статистики на сайте «Стопкоронавирус.рф». Высокое число умерших чиновники объяснили технической ошибкой.

«Из инфекционного госпиталя было выписано 12 пациентов. Данная цифра была ошибочно продублирована в графу летальных исходов. По имеющимся данным, летальных случаев от COVID-19 за последние сутки в Республике Адыгея не зафиксировано. В ближайшее время ошибка будет устранена», — говорится в сообщении минздрава Адыгеи на официальной странице в соцсети Instagram.

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Это объяснение минздрава успокоило немногих. Большинство комментаторов этой новости на странице медицинского ведомства в соцсети возмутилось такой халатностью в предоставлении статистических данных по коронавирусу. Жителей региона можно понять — последние полтора года весь мир живет в напряжении из-за появившейся новой заразы, и тут каждая неточность или, как объяснили, техническая ошибка сильно раздражает.

Врач смотрит результаты анализов на коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

«У вас, я смотрю, вся контора — сплошная техническая ошибка! Обстановку в инфекционке тоже, может, назовёте техошибкой? Вы ремонт там сделайте, антисанитарию устраните, и люди умирать перестанут. Туда попадёшь с ковидом, а умрёшь от стыда за помещение, в котором тебя лечат. А вы гордо завётесь министерством. Как вы вообще спите спокойно?» — возмутилась aav 7 .

«Как лечат, так и пишут!» — высказал свое мнение Мурат. М.

«Статистика всё равно ложная. Что выгодно правительству, то и пишут», — считает Анна С.

«За май заразились 116 человек, умерли 18 (без вчерашней опечатки). Почти 16% заболевших умерли. Что там с ними делают? Уже год пандемии, лечить научились. Это сайт минздрава официальный. Просим дать комментарий по поводу высокой смертности. Думаю, всех это тревожит»,— потребовала Людмила Л.

«Там ошибка. Здесь ошибка. Где уверенность, что больше ошибок нет или их не было?» — высказал недоверие данным минздрава еще один подписчик страницы ведомства в Instagram Гельман Б.