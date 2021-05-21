Брюссель, , 09:57 — REGNUM Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что она приветствует прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Советующая запись 21 мая размещена на странице главы ЕК в соцсети Twitter.

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«Я приветствую прекращение огня, которое вступило сегодня в силу в 02.00 между Израилем и ХАМАС», — говорится в сообщении.

Также фон дер Ляйен обратилась к сторонам конфликта с призывом соблюдать режим прекращения огня и стремиться добиваться долгосрочной стабилизации ситуации.

«Лишь политическое решение поможет добиться прочного мира и безопасности для всех», — добавила глава ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что израильские силы обороны снимают почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с Газой.