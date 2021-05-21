Иерусалим, , 09:51 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином подчеркнул готовность еврейского государства продолжать тесное сотрудничество и координацию с властями Соединенных Штатов. Об этом Ганц написал в своем Twitter.

«Военное руководство (Израиля) продолжит тесное сотрудничество и всестороннюю координацию с Пентагоном и администрацией США для установления стабильности в регионе», — написал Ганц, комментируя состоявшийся телефонный разговор.

Он также поблагодарил Остина за оказанную со стороны Вашингтона поддержку Израилю в его действиях по защите своих граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, новое обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая, когда стороны обменялись ударами по территории друг друга. Накануне, 20 мая, Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной.

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