Иерусалим, 21 мая 2021, 09:51 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином подчеркнул готовность еврейского государства продолжать тесное сотрудничество и координацию с властями Соединенных Штатов. Об этом Ганц написал в своем Twitter.
Он также поблагодарил Остина за оказанную со стороны Вашингтона поддержку Израилю в его действиях по защите своих граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, новое обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая, когда стороны обменялись ударами по территории друг друга. Накануне, 20 мая, Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной.
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