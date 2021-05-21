Симферополь, , 09:51 — REGNUM Процесс подготовки Крымом иска к Украине о взыскании ущерба, причиненного полуострову в результате водной блокады, вышел на финишную прямую. Об этом 201 мая сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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«Процесс идёт. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понёс Крым от водной блокады, устроенной Украиной», — заявил в беседе с РИА Новости политик.

Он уточнил, что в суд иск будет передан после обсуждения на заседании рабочей группы. Он сообщил, что рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте накануне, 20 мая, обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма — водной, энергетической, продовольственной и транспортной.

«Сумма ущерба на сегодня составляет 1,47 триллиона рублей», — добавил вице-спикер.

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Как сообщало ИА REGNUM, до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды полностью прекратили. Ущерб от действий киевских властей, связанный с водной блокадой Крыма, на полуострове оценивают в 10−20 трлн рублей.

В апреле 2021 года глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов заявило причастности к водной блокаде Крыма бывшего президента Украины Петра Порошенко. По его словам, у рабочей группы по оценке ущерба, нанесённого полуострову Украиной, есть тому доказательства. В рабочей группе добавили, что перекрытие Северо-Крымского канала проходило при одобрении, а также с участием бывшего главы государства.