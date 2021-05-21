Кызыл, , 09:50 — REGNUM Власти столицы Тувы Кызыла обсудили возможность эвакуации жителей левобережных дач и Вавилинского затона в связи с паводком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, всего в предполагаемые зоны затопления попадает 225 человек.

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Накануне, 20 мая состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с участием представителей регионального правительства и спасателей

«Для подготовки к паводку подключены все ответственные службы. Мэрией подготовлена необходимая техника. Сразу после заседания комиссии мэр Карим Сагаан-оол выедет на места подтопления», — отметили в мэрии.

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