Сеул, , 09:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи приветствовало соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня начиная с 21 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, Сеул высоко оценивает важную роль США, Египта и других заинтересованных стороны, которые сыграли в достижении договорённостей.

В МИД Южной Кореи отметили, что правительство Южной Кореи надеется на то, что соглашение о прекращении огня будет добросовестно выполняться, и что переговоры об установлении прочного мира между Израилем и Палестиной возобновятся как можно скорее.

В Сеуле также выразили соболезнования родным и близким жертв боевых действий, а также сообщили об оказании необходимой помощи для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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