Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности американской стороны к сотрудничеству на международном уровне ради поддержания мира на Ближнем Востоке. Об этом она сообщила 20 мая журналистам.

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По словам постпреда, на сегодняшний день нужна концентрация на достижении более ощутимого прогресса на пути к устойчивому миру. Для решения острых гуманитарных проблем, особенно в секторе Газа, нужна общая работа, при этом США прилагают усилия к работе в «многостороннем, дипломатическом и стратегическом» ключе.

«Мы привержены тому, чтобы в долгосрочной перспективе работать с другими членами международного сообщества ради обеспечения условий для стабильного и устойчивого мира», — заявила Линда Томас-Гринфилд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и сектором Газа.

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