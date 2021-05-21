Березники, Пермский край, 21 мая, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края 21 мая произошло ЧП в лицее № 1. Ранение получил учитель, сообщает издание «Березниковский рабочий».

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По данным газеты, старшеклассник ударил педагога ножом. Очевидцы утверждают, что женщину с перевязанным горлом вынесли на носилках из здания школы. Учительница физики госпитализирована.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минобра, ведомство готовит по поводу этой информации официальный комментарий.