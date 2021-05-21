Москва, , 09:49 — REGNUM Представительства Германии в России после перерыва из-за пандемиии кронавируса снова начинают принимать заявление на выдачу шенгенских виз российским гражданам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выдача шенгенских виз российским гражданам начнется с 1 июня 2021 года. При этом отмечается, что речи об открытии въезда туристам не идет. В Германии по-прежнему действуют ограничения на въезд.

Подача заявления на шенген возможна лишь при определенных условиях: у заявителя ранее была виза в Германию, целью новой поездки не был туризм и остальные документы, необходимые для оформления визы.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки (19 мая) на территории Германии было выявлено 11 тыс. 040 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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