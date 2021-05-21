Барнаул, , 09:48 — REGNUM Идея обязательной вакцинации от COVID-19 в целом неплохая, но нуждается в изучении. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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«Пока ведь толком не изучены напряженность и продолжительность формируемого вакциной иммунитета, а значит, необходимая периодичность вакцинации. Проблема к настоящему времени, несмотря на ожидание третьей волны, успела потерять первоначальную остроту.

В разгар эпидемии все ждали вакцину как манны небесной, но когда вакцина наконец пришла, эпидемия пошла на спад и общественное мнение успокоилось. Пока нет угрозы существования народа — обязательной вакцинации вводиться не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что вакцинация может стать обязательной, если речь идёт о защите всего населения заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом».

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Тем временем, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что вакцинация граждан России от COVID-19 должна быть только добровольной, за исключением представителей ряда профессиональных групп риска.

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Как показал опрос Superjob.ru, против обязательной вакцинации от коронавируса выступают 66% жителей России.

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