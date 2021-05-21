Иерусалим, , 09:55 — REGNUM После 11 дней ракетных обстрелов и авиаударов Израиль и ХАМАС договорились прекратить боевые действия. Цифры, суммирующие операцию «Страж стены», приводит Times of Israel 21 мая со ссылкой на военных.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Из сектора Газа выпущены около 4000 ракет по израильским городам, общинам и армейским базам. Сотни этих ракет приземлились в самом секторе. В Армии обороны Израиля отмечают, что 90% ракет, нацеленных на населенные районы Израиля, были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

В Израиле погибли 12 человек, в том числе девять израильтян и трое иностранных рабочих — двое из Таиланда, один из Индии. Два человека скончались от травм, полученных во время похода в бомбоубежище, остальные погибли от прямого попадания ракеты или осколков. Кроме того, более 350 человек получили ранения.

Журналисты издания уточняют, что управляемое ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило о 232 погибших и более 1600 раненых в результате «тысяч израильских авиаударов». Но некоторые аналитики подозревают, что цифры занижены, так как членов ХАМАС и палестинского «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было уничтожено больше. В Армии обороны Израиля отмечают, что уничтожили 225 членов группировок.