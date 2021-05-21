Ярославль, 21 мая, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Ярославцы требуют отрегулировать использование электросамокатов в центральной части города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самокат на набережной в Ярославле

Весной 2021 года в центре появилось множество точек аренды электросамокатов. Они сдаются через мобильное приложение, взять самокат может любой. Вечером и в выходные множество людей катаются на таких самокатах как по тротуарам, так и по проезжей части, что вызывает недовольство у ряда пешеходов и водителей.

«Это двухколёсные транспортные средства со скоростью более 20 километров в час. Люди без шлемов, многие из которых видят это транспортное средство в первый раз и никак не подготовлены, ездят там, где движутся крупные автомобили. Это смертельно опасно. С другой стороны, они ездят и там, где ходят пешеходы и создают помеху гражданам, которые здесь прогуливаются. Сейчас больше всего самокатов на Волжской набережной, верхнем ярусе. Люди привыкли здесь гулять спокойно, под ручку с женой, с детьми, которые здесь бегают без особого присмотра. Мы прогуливаемся не спеша, а кто-то летит со скоростью 20 километров в час на двухколёсной штуке, которую он увидел час назад впервые. Очевидно, что это угроза общественной безопасности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM предприниматель Данила Бедяев.

Предприниматель Юлия Самсоненко обратила внимание и на то, что для аренды самокатов используется инфраструктура города.

«Сегодня на Кирова меня чуть не сбил 10-летний пацан на электросамокате. Опущу историю о том, насколько это опасно (особенно, когда самокаты едут по проезжей части). У меня, как у предпринимателя и ответственного горожанина, возник вопрос иного плана. Почему территория Ярославля, особенно его центральная историческая часть, используется как стихийная парковка? На набережной, например, самокаты пристёгивают уже прямо к чугунной ограде», — написала на своей странице в Facebook предпринимательница Юлия Самсоненко.

Ярославцы полагают, что пора начать регулировать применение новой для города техники.

«Может быть, сделать пешеходные зоны, где вообще запрещено всё что угодно кроме двух ног. Может быть выделять отдельную зону на нижнем ярусе для электросамокатов. Там сейчас в 2−3 раза меньше пешеходов, скорее всего это будет меньше создавать проблем. Нужно регулирование. Во-первых, водители должны соблюдать все правила, предписанные транспортным средствам. Второе — до 18 лет обязателен шлем. И важно, чтобы эту штуку нельзя было разогнать до скорости в 60 километров. Потому что тогда самокат становится неуправляемой пулей», — считает Данила Бедяев.

На проблему уже обратили внимание депутаты муниципалитета. Этот вопрос будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний.