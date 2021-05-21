Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM За должность министра цифрового развития Свердловской области поборются 24 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

В открытом отборе примут участие 12 сотрудников коммерческих структур (в том числе из «СКБ-Контура» и «Ростелекома»), а также 12 человек из госсектора из департамента информатизации и связи, управления специальной связи и информации в УрФО, свердловского министерства образования и молодёжной политики, а также из Уральского государственного педагогического университета.

Теперь кандидатов ждёт первое испытание — тестирование на знание законодательства. Ещё одно тестирование позволит определить управленческие качества испытуемых. Прошедшие оба испытания подготовят и защитят перед экспертной комиссией концепцию цифрового развития Свердловской области.

Наконец, двое лучших пройдут собеседование с губернатором региона Евгением Куйвашевым, а вся первая тройка может быть включена в резерв управленческих кадров региона.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство появилось в марте 2021 года.

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