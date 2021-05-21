Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Парламент Грузии 20 мая направил законопроект об избирательной реформе в консультативный орган Евросоюза по конституционному праву — Венецианскую комиссию. Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на представителей парламентской фракции от правящей партии «Грузинская мечта».

По информации журналистов, рекомендации от Венецианской комиссии по поводу законопроекта в грузинском парламенте рассчитывают получить в начале июня. Сегодня, 21 мая, депутаты начнут обсуждать проект реформы.

Сообщается, что на 22 мая запланировано голосование по этой реформе в первом чтении. Третье окончательное чтение по данному законопроекту должно пройти 21 июня.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, в том числе, провести избирательную реформу. После это часть партий прекратили бойкот парламента.

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