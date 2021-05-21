Москва, 21 мая 2021, 09:46 — REGNUM Миром управляет тот, кто обладает знаниями. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Выступая перед студентами, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, какую важную роль занимают знания.
«Знания — это все. И тот, у кого есть знания, тот управляет миром. Весь мир его. То есть весь этот мир ваш, если вы будете собственниками знаний. Дело только за вами — впитывать знания, читать», — сказал Песков.
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