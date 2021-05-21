Будапешт, , 09:49 — REGNUM Власти Венгрии намерены в скором времени отменить большую часть карантинных ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса. Об этом 21 мая заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«По всем расчетам, мы достигнем пяти млн вакцинированных к этим выходным. Это означает, что мы преодолели третью волну эпидемии — Венгрия сегодня более защищена и безопаснее, чем любая другая страна ЕС», — сказал он.

Также Орбан уточнил, что в ходе данных смягчений станет не обязательно носить защитные маски в общественных местах, будут отменены комендантский час и ограничения на работу магазинов и предприятий общепита, а также разрешат свадьбы и собрания с количеством участников более 500 человек на открытом пространстве.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Венгрии за все время пандемии выявлено в общей сложности свыше 800 тыс. носителей коронавируса.