Волгоград, , 09:53 — REGNUM Стадо коров, принадлежащее жителям посёлка Степной Городищенского района Волгоградской области, оказалось загнано на территорию племенного хозяйства, которым владеет бывший депутат Волгоградской облдумы Гасан Набиев. Люди обратились в полицию и прокуратуру.

Жители рассказали, что пасут скотину на земле местного фермера, он разрешает это делать бесплатно. На этих же пастбищах, по словам агрария, пасётся стадо экс-депутата, причём, утверждают жители, он регулярно устраивает «битву, за что, чтобы выгнать других коров», фермеру приходилось даже вызывать полицию. 20 мая подчинённые бывшего депутата загнали недоенных животных, принадлежащих жителям посёлка, на территорию ООО «Племенное хозяйство (ПХ) «Степное» Набиева, сообщает «Волгоград онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, Гасан Набиев весной 2019 года сложил полномочий депутата облдумы — его исключили из партии «Единая Россия» после скандального заявления о том, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши».