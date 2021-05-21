Воронеж, , 09:40 — REGNUM Срок принудительного лечения рядового Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, уточнил 235-й военный гарнизонный суд по ходатайству военного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Западному военному округу.

В соответствии с постановлением суда, Макаров будет находиться в психиатрическом стационаре до 9 августа 2021 года, уточняет «Коммерсантъ». Адвокат Макарова Ольга Зиброва уточнила изданию, что он будет находиться на лечении до решения врачей о том, что состояние его здоровья улучшилось.

Как сообщало ИА REGNUM, Макаров обвиняется в убийстве трёх человек. Мледствие полагает, что ранним утром 9 ноября 2020 года призывник напал с топором на майора и смертельно ранил его, а затем застрелил двух и ранил ещё одного сослуживца. После этого он скрылся, поиски его велись несколько часов. Задержали Макарова уже в Воронежской области, он направлялся к своим родным в соседнюю Орловскую область. От показаний Макаров отказался. В ходе следствия он не прошёл первую психиатрическую экспертизу, и перед проведением второй ему назначили лечение в стационаре. Проходит его Макаров в психоневрологическом диспансере в поселке Орловка Хохольского района Воронежской области.