Москва, , 09:38 — REGNUM В России с 1 июля 2021 года вводятся пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности выше 22%, сообщает 21 мая сайт правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ставка пошлины для древесины хвойных пород и дуба составит 10%, при этом не менее 13 и 15 евро за 1 кубический метр. В правительстве отметили, что ранее пошлина на эти категории не взималась.

Пошлина на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за кубический метр. Ранее — 10 и 12 евро соответственно.

Авторы сообщения пояснили, что показатель уровня влажности разделяет слабо обработанную древесину от той, что прошла камерную сушку и реализуется по существенно более высоким ценам.

Пошлины будут действовать до конца 2021 года. Они позволят ограничить экспорт слабо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержав рост цен на продукцию.

Также в правительстве отметили, что прорабатываются более широкие ограничения на вывоз древесины.