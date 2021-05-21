Афины , , 09:42 — REGNUM В Греции подтвердили 1918 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 20 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалось про 2293 случая.

В Греции подтвердили в сумме 385 444 случая инфицирования с начала пандемии. Кроме того, за последние 24 часа зарегистрированы 54 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 11 641 человека.

На данный момент 626 ковид-пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, и 82,7% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше.

За минувшие сутки в Греции госпитализированы 295 пациентов с COVID-19. Средний возраст новых зараженных составляет 44 года.