Рабат, , 09:35 — REGNUM В последние дни Испания пыталась отвлечь внимание общественности и предпринимала манёвры, направленные на то, чтобы скрыть истинное происхождение мароккано-испанского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита, передаёт информационное агентствоMaghreb Arabe Press.

По его словам, кризис заключается в том, что «Мадрид предпочёл интриговать с врагами Марокко в отношении фундаментального вопроса для Королевства и марокканцев». Министр имел ввиду прибытие в апреле в Испанию на лечение от COVID-19 генерального секретаря Фронта POLISARIO (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали.

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Бурита добавил, что Марокко продолжит требовать разъяснений о нахождении Гали в Испании и продолжит считать, что это корень кризиса.

«Марокко не шантажирует, Марокко ясно выражает свою позицию, свои действия и своё отношение», — заявил Бурита.

Министр осудил «беспрецедентную враждебность средств массовой информации», развернутую в Испании против Марокко.

«Настало время прояснить все это и для Испании определить, чего она хочет от этого партнёрства», — заключил Бурита.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее марокканский посол в Испании Карима Беняиш заявила, что между Мадридом и Рабатом произошло что-то, что «будет иметь последствия». Это было сказано после того, как испанские власти объявили о планах оказать медпомощь генсеку выступающего за независимость Западной Сахары фронта POLISARIO Брахиму Гали.

Позднее посол Марокко была отозвана из Испании для консультаций. Такое решение марокканские власти приняли и после того, как Беняиш вызвали в МИД Испании.