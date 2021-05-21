Афины , , 09:45 — REGNUM Граждане Греции в возрасте 40−44 лет в пятницу, 21 мая, вновь получили доступ к системе онлайн-бронирования записи на вакцинацию от COVID-19, передает AMNA.

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Платформа открылась после обновления, теперь гражданам данной возрастной группы предоставлена возможность пройти вакцинацию любыми имеющимися у страны вакцинами.

Люди в возрасте 40−44 лет теперь могут привиться вакциной AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson. До сих пор данная возрастная группа могла привиться только вакциной Astra Zeneca.

Накануне вечером, 20 мая, в Греции сообщили о 1918 новых выявленных случаях заражения коронавирусом.