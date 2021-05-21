Москва, , 09:34 — REGNUM Минские соглашения являются действенным документом, если его выполнят те, кто поставил под ним подписи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Минские соглашение — это документ, выработанный на основе анализа — «анализа исторического, ситуации на земле» и перспектив, и «он не является просто политически конъюнктурным».

«Он является действенным, если его выполнят те, кто под ним поставил подписи», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что сценарий силового решения конфликта в Донбассе по-прежнему «лежит на столе» у президента Украины.

По его словам, заметны попытки Киева переписать Минские соглашения и фактически изменить их очередность, а также ужесточение позиции Украины по Донбассу. Недавнее обострение ситуации в Донбассе говорит о нежелании Украины отменять силовой вариант.

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