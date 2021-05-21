Кемерово, , 09:34 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 4230 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 1111 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю по поводу присасывания клещей обратились 3459 человек, в том числе 925 детей.

На наличие антигена вируса клещевого энцефалита были исследованы 1966 клещей, снятых с пострадавших. В 21-м клеще обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 1002 клеща, в 178-ми клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в пяти клещах — возбудитель анаплазмоза, в десяти клещах — возбудитель эрлихиоза.

С подозрением на клещевые инфекции в медицинские организации госпитализировано восемь человек. С окончательным диагнозом больных не зарегистрировано.