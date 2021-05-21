Лондон, , 09:36 — REGNUM Британская компания David Brown Automotive (DBA) рассекретила характеристики силовой установки автомобиля MINI Remastered Oselli Edition. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В движение будущую новинку приводит модернизированный 127-сильный (153 Нм) мотор. В компании называют новую модель самой мощной среди всей линейки. С места до «сотни» авто разгоняется за 7,8 секунд.

При модернизации двигатель автомобиля получил два карбюратора, новые валы, доработанную головку блока цилиндров и иную систему выхлопа.

Также автопроизводитель снабдил машину регулируемыми пружинами, амортизаторами Bilstein, тормозной системой AP Racing и дифференциалом повышенного трения для трансмиссии.

Вес машины равен 1050 кг. Для покупателей предусмотрены как четырёхместная модель, так и двухместная версия с двумя гоночными креслами. Также за доплату можно приобрести дополнительный топливный бак.

Тираж MINI Remastered Oselli Edition составляет всего 60 экземпляров.

Ранее компания MINI представила рестайлинговую 228-сильную модель John Cooper Works в кузове хэтчбек и кабриолет. Автомобили получили доработанный диффузор на корме и легкосплавные диски размером 17 и 18 дюймов.

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