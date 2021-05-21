Абакан, , 09:35 — REGNUM В связи с паводковой ситуацией в Республике Хакасия введено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 21 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

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«С 23 часов 30 минут 20 мая на всей территории республики вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал в четверг (глава республики — ред.) Валентин Коновалов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое решение принято в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах, и из-за угрозы осложнения паводковой обстановки в других муниципальных образованиях республики.

Кроме того, указывается, что уровень реки Абакан и малых рек повысился в последние дни в результате обильных осадков и таяния снега в горах, при этом специалисты дают прогноз об ухудшении гидрологической обстановки в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Окинском районе Бурятии открыли движение транспорта по региональной трассе Монды-Орлик, которая ранее была размыта талыми водами.