Прага, , 09:32 — REGNUM Пражская «Славия» выиграла Кубок Чехии по футболу. В финальном матче «Славия» одержала победу над «Викторией Пльзень» со счётом 1:0.

Единственный гол забил нападающий «Славии» Абдалла Сима на 73-й минуте матча.

«Славия» завоевала Кубок Чехии в шестой раз в истории и четвёртый раз подряд. Чаще этот трофей выигрывала только пражская «Спарта» — семь раз.

Также «Славия» в сезоне 2020/21 выиграла чемпионат Чехии. В Лиге Европы «Славия» дошла до четвертьфинала, где проиграла лондонскому «Арсеналу».